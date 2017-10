Børsting: Jeg er med i meget

FODBOLD: Når AaB søndag tager imod OB på Aalborg Portland Park, så er kantspilleren Frederik Børsting igen at finde i startopstillingen.

Han var målscoreren, da AaB mandag aften spillede 1-1 på udebane mod Randers FC, og han har været med i startopstillingen i tre af de seneste fire kampe.

- Jeg er glad for, at jeg nu kan være med til at bidrage. Siden pokalkampen i Viborg føler jeg, at jeg har været inde i en god stime. Jeg har været med i meget offensivt og har vel nærmest haft en rolle i alle vores scoringer. Det er den del, der har manglet i mit spil de seneste sæsoner, så det er jeg virkelig glad for, siger Frederik Børsting.

Blandt spøgefulde AaB-fans så står dagens opgør i ALKA Superligaen mellem AaB og AaB 2.

Når fynboerne fra OB kommer på besøg i Aalborg, så er der nemlig mange genkendelige ansigter. På trænerbænken sidder AaB’s mestertræner fra 2014, Kent Nielsen, og i spillertruppen finder man navne som Rasmus Jönsson, Anders K. Jacobsen, Nicklas Helenius og Mathias Thrane.

- Jeg kan jo godt forstå, at de siger det. Men hvis det er AaB 2, vi skal møde, så må jo også hellere vinde, lyder det med et grin fra Frederik Børsting.