Børsting leder efter spilletid

FODBOLD: Efter en skade er unge Frederik Børsting røget ud af AaB’s startformation, og bedømt på søndagens afsluttende træning, må han også tage til takke med en plads på bænken i mandagens superligakamp i Horsens.

- Jeg skal gøre mig fortjent til at spille. Jeg fik kampen i Vendsyssel, og det gik udmærket. Men jeg kan kun rose Kristoffer Pallesen, som jeg konkurrerer med på højrebacken. Han har startet sæsonen flot, men jeg knokler på og forsøger at vise trænerteamet, at jeg skal have chancen, siger Frederik Børsting

Han spillede primært offensiv kant, indtil de tre sidste kampe af 2017-2018 sæsonen, hvor han blev rykket ned på backen - og trods den uvante position gik det godt.

- Jeg har det fint med at blive betragtet som back, men der er stadig ting, jeg skal lære. Primært omkring positionering og timing i de offensive aktioner, men jeg føler, at det hele tiden bliver bedre, siger Frederik Børsting, der tror, at mandagens kamp i Horsens bliver en tæt affære.

- De er svære og trælse at spille imod, fordi de bruger så lang tid på deres dødbolde. Det betyder, at det bliver svært at finde ind i en rytme, siger han.