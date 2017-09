Bøvl med checkin i mange lufthavne

KASTRUP: Flere lufthavne verden over blev midlertidigt sat på standby af et nedbrud i et system, som flyselskaber bruger til checkin af passagerer og bagage. Det skriver CNN og BBC.

Passagerer i lufthavne i London, Paris, Frankfurt, Melbourne, Zurich, Tokyo og Seoul stødte på problemer med checkin. Også flere amerikanske lufthavne var ramt af nedbruddet hos it-leverandøren Amadeus torsdag.

Selv om systemerne kun var sat kortvarigt ud af drift, gav det alligevel ekstra kø i mange af de berørte lufthavne.

I Københavns Lufthavn var systemet ustabilt i omkring 15 minutter. Det oplyser Lars Lemche, kommunikationsrådgiver i lufthavnen. Men passagererne mærkede ifølge Lars Lemche ikke det store til problemerne.

- Det havde heldigvis ingen synderlig effekt her, siger han.

Amadeus IT Group, der driver et online bookingsystem for blandt andet flybilletter og hoteller, bekræfter over for CNN, at nogle af selskabets systemer har været ramt af netværksproblemer.

- Amadeus’ tekniske teams tog straks affære for at identificere årsagen til problemet og få systemerne i gang igen så hurtigt som muligt, lyder det.

/ritzau/