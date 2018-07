Det ene krav efter det andet: Bøvl med kommune dæmper festglæden

HVALPSUND: Lige siden 1989 har Havnefesten i Hvalpsund holdt til på det samme areal på havnen i færgebyen.

Ingen har på noget tidspunkt været i tvivl om, at arealet, hvor festen holdes, er forurenet med tjære fra tidligere tiders damptog og fiskegarn, men trods dét er det hidtil lykkedes at få de fornødne tilladelser i hus uden større problemer.

På den baggrund er det unægteligt også kommet noget bag på arrangørerne i Hvalpsund, at de i år er blevet stillet over for det ene krav efter det andet fra Vesthimmerlands Kommune.

- Ting som vand og kloaktilslutning af toiletterne, der de foregående år har været den største selvfølge, har vi i år skullet bøvle med at få tilladelse til. Vi har for eksempel også skullet søge om at få lov til at afvikle torsdagens Hvalpsund-løb på kommunens veje og fortove. Og vi har i alt måttet igennem fem forskellige instanser - lige fra Region Nordjylland til Embedslægeinstitutionen - for at få lov til at afvikle lørdagens havnemiddag i festteltet.

- Kan det virkelig passe, at det hele nu pludselig skal være firkantet, når det aldrig tidligere har været noget som helst problem at få lov til at holde havnefest i Hadsund, lyder spørgsmålet fra en noget forundret Ole Randrup, der som borgerforeningsformand i Hvalpsund har været med til at arrangere havnefester næsten uafbrudt siden den allerførste havnefest i 1978.

Gulv i teltet

Helt konkret har havnefestarrangørerne i år været nødt til at lægge gulv i en større del af festteltet for overhovedet at få tilladelse til at afvikle fællesspisning på det tjæreforurenede areal.

Til gengæld er der øjensynligt ikke noget til hinder for, at gæsterne kan sidde udenfor teltet og spise på en knastør græsplæne, som må formodes at være nogenlunde lige så forurenet som arealet, hvor festteltet er stillet op.

- Og sådan har der i det hele taget været en masse småting i år, som vi som arrangører har måttet tage os til hovedet over.

- Told og Skat var blot tre dage om at bevilge os momsfritagelse, og politiet var også hurtige til at svare. Derimod var det først i sidste uge, vi fik de sidste tilladelser i hus fra Vesthimmerlands Kommune, noterer Ole Randrup.

Bøvl eller ikke bøvl så er alt nu klar til Havnefest nr. 40 i rækken i Hvalpsund.

Programmet indledes onsdag med havnebanko i teltet. Torsdag fortsætter løjerne med årets Hvalpsund-løb. Fredag er der kræmmermarked, guldgravning for børn og familie- og gadedyst. Lørdag er der igen kræmmermarked - og om aftenen fest i festteltet med Madam Blå og Poprockerne. Og søndag kulminerer det hele med gratis sildebord, optog, underholdning ved John Mogensen Live og - ikke at forglemme - det traditionelle plankeslagsmål, som pludselig har udviklet sig til en helt åben affære, efter at den ukronede bykonge, Taxa-Bo, efter endnu en suveræn sejr i 2016 valgte at gå på selvvalgt pension.

Vejrudsigten tegner på forhånd usædvanligt lovende, så arrangørerne ser også i år frem til et overskud på mellem 50.000 og 80.000 kroner, lyder det forsigtigt fra Ole Randrup.

Det forventede overskud skal sammen med diverse fondsbidrag og de midler, som Hvalpsund Borgerforening i forvejen har opsparet til formålet, være med til at finansiere et større lokalt legepladsprojekt til i alt 1,2 mio. kroner.