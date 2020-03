B&O skal spare penge: Siger farvel til 115 ansatte

KØBENHAVN:Bang & Olufsen vil som led i et spareprogram sige farvel til omkring 115 af sine ansatte.

Afskedigelserne vil primært finde sted i supportfunktioner i Danmark. Det oplyser den danske elektronikproducent i en meddelelse til fondsbørsen.

Ifølge selskabet svarer afskedigelserne til cirka ti procent af den samlede stab.

Bang & Olufsen håber med spareprogrammet at kunne finde årlige besparelser på 175 millioner kroner, når programmet er fuldt implementeret i 2021/22.

Spareprogrammet og afskedigelserne kan ikke alene knyttes til effekterne af coronaudbruddet, selv om virusset har været en ekstra sten i skoen på Bang & Olufsen.

I forvejen har selskabet i noget tid kæmpet med at få solgt sine produkter, og op til flere gange er de økonomiske forventninger blevet nedjusteret, fordi det ikke er gået som forventet.

Den seneste nedjustering kom så sent som i fredags, hvor Bang & Olufsen kunne fortælle, at det for det igangværende regnskabsår venter et fald i omsætningen på 20-29 procent. Før var der ventet et fald på 13-18 procent.

- Selskabet er i en situation, hvor vi er nødsaget til at forbedre vores indtjeningsevne, og det betyder desværre også, at vi må sige farvel til værdsatte kolleger, siger Bang & Olufsens administrerende direktør, Kristian Teär, i meddelelsen.

Han fortæller, at selskabet grundigt har undersøgt, hvordan det kan få en mere strømlinet forretning, forenkle sine opgaver og prioritere ressourcerne bedre - alt sammen for at styrke indtjeningen i fremtiden.

- Vi vil nu arbejde hårdt for at sikre, at organisationen fortsætter med at være motiveret og fuldt fokuseret på de vigtigste prioriteter, mens vi implementerer en mere lean organisation.

- Samtidig vil vi gøre vores bedste for, at berørte kolleger kommer godt videre i nye job, siger Kristian Teär.

