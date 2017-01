En sang for skole og venskab

Dividende fra ebh-fonden når over 30 procent

Englændere skal lære at elske danske kager

B&O vender minus til plus

Selskabet forventer en samlet vækst for hele regnskabsåret på mellem 10 og 15 procent.

Det skal ses i forhold til, at man i samme periode sidste år opnåede et negativt resultat på 23 millioner kroner.

Selskabet med hovedsæde i Struer opnåede i andet kvartal af det forskudte regnskabsår således et resultat før skat på 31 millioner kroner.

STRUER: Det går tilsyneladende den rigtige vej for den danske tv- og elektronikproducent Bang og Olufsen.

