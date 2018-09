Boko Haram-angreb koster 48 soldater livet i Nigeria

Dødstallet efter sidste uges angreb mod en nigeriansk militærbase er steget til 48. Det oplyser kilder i Nigerias militær mandag.

Den militante gruppe Boko Haram menes at stå bag angrebet, der fandt sted torsdag.

Her ankom militante personer i stort antal på ladet af lastbiler og stormede militærbasen i byen Zari, der ligger i delstaten Borno i det nordøstlige Nigeria.

Umiddelbart efter angrebet blev det oplyst, at mindst 30 soldater var dræbt, men mandag blev det opjusteret til 48, efter der blev fundet flere døde. To af dem var officerer, mens de øvrige var soldater.

- Eftersøgningen er stadig i gang, og der vil formentlig blive fundet flere lig, siger en militær kilde.

Boko Haram har siden 2009 kæmpet en blodig kamp i det nordøstlige Nigeria.

På det seneste har gruppen optrappet sine angreb mod militæret, hvilket har svækket militærets påstande om, at det går fremad i kampen mod den yderliggående gruppe.

Samtidig med, at dødstallet stiger efter sidste uges angreb mod militærbasen i Zari, er der meldinger om sammenstød i det centrale Nigeria.

Her har 11 mennesker mistet livet i det, der menes at være angreb mellem forskellige etniske grupper.

Bevæbnede mænd dræbte de 11 dødsofre og sårede 11 andre i et angreb sent søndag aften lige uden for byen Jos, der er hovedby i delstaten Plateau.

Angrebet kommer en uge efter, at mænd tilhørende den etniske gruppe fulani dræbte otte mennesker i Jos. Blandt dem var en præst og hans kone.

/ritzau/AFP