BRØNDERSLEV: Uden varsel er Brønderslev Bokseklub smidt ud af Brønderslev Hallerne. Det ryster bokseklubbens formand, Erik Thrane.

- Jeg modtog tirsdag aften en mail fra Brønderslev Hallen. I mailen står der, at Brønderslev Bokseklub blev smidt ud af deres træningslokaler med omgående virkning. Det kommer som lyn fra en klar himmel, siger han til NORDJYSKE.

Klubben er langt henne i forberedelserne til den nye sæson, klubben råder over den største talentmasse i flere årtier.

Formand for Brønderslev Hallerne, læge Henrik Jensen, oplyser, at beslutningen er truffet på et temamøde i Brønderslev Hallerne.

- Her gennemgik vi faciliteterne i hallerne med hensyn il renoveringsbehovet. Vi kunne i aktivitetssalen konstatere, at gulvet er noget beskadiget, hvilket må tilskrives bokseklubbens aktiviteter, beretter Henrik Jensen.

Han understreger, at Idrætssamvirket Brønderslev er orienteret om beslutningen.