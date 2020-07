Bokseren Patrick Nielsen er optaget i rockerbande

KØBENHAVN:Bokseren Patrick Nielsen er blevet medlem af den berygtede rockerklub Satudarah, fortæller han i et interview med B.T.

Nielsen fortæller, at han er såkaldt "prospect" med håb om en dag at blive fuldgyldigt medlem af klubben.

Han er klar over, at tilknytningen til Satudarah formentlig ikke vil blive lige godt modtaget alle steder.

- Jeg har været kendt i 11 år, og jeg har taget mine hensyn til folk. Jeg har hørt på min del af folks bræk. Nu er jeg kommet til et sted i mit liv, hvor jeg hviler i mig selv.

- Jeg føler, at jeg for én gangs skyld er på det rette sted. Folk kan sige om mig, hvad de vil. Jeg kommer ikke til at tage mig af det, siger Patrick Nielsen.

Satudarah er en stærkt kontroversiel rockerklub med rødder i Holland. Officielt kom klubben til Danmark i 2013, og medlemmer af klubben er siden blevet dømt i en række sager om vold, våben og narko.

Patrick Nielsen var engang et af dansk boksnings mest lovende navne. Men karrieren er gået i stå, og han har kun været i ringen fire gange siden 2015.

Den 29-årige bokser trak senest handskerne på i oktober sidste år, hvor han besejrede armenieren Armen Ypremyan ved et stævne i Gilleleje.

/ritzau/