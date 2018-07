Boldklub får opfyldt drøm om kunstgræsbane

NIBE: Efter fem års arbejde for en ny kunstgræsbane i Nibe, er det nu lykkedes Nibe Boldklub at rejse penge nok til projektet. Den A. P. Møllerske Støttefond har nemlig meddelt, at den vil donere den halve million kroner, boldklubben mangler.

- Det er vi svært tilfredse med og taknemmelige for, for det betyder, at vi er 100 procent i mål med finansieringen af banen og de ting, der hører til, fortæller formand for Nibe Boldklub Knud Tobiasen.

Han vurderer, at banen, som kommer til at koste omkring 3,3 mio. kroner, vil være klar til indvielse 1. juni 2019.

Og selvom det ikke er helt så hurtigt, som man måske kunne ønske sig - blandt andet på grund af travlhed hos den lokale entreprenør Kimbo - passer det på den anden side perfekt.

- Det er jo samtidig med, Nibe Boldklub kan fejre 100 års jubilæum, og vi kunne ikke have ønsket os nogen bedre gave i den anledning, mener Knud Tobiasen.

Udover A. P. Møller bidrager Aalborg Kommune også med 2 mio. kroner til projektet, og det resterende beløb er fundet ved hjælp af lokale fonde og sponsorer.

- Man skal turde drømme i lang tid. Man skal VILLE det helt ind i hjertet og ikke give op. Og så er man nødt til at være realistisk omkring, hvad de økonomiske rammer rækker til, forklarer Knud Tobiasen.

Han rystede derfor også noget på hånden, da han skulle lukke kuverten med brevet fra A. P. Møller Fonden op.

- Det kunne jo være et "desværre" til det ansøgte beløb på en halv million. Skulle jeg blive skuffet - eller skulle jeg juble? Det var lidt som at få en besked fra Danske Spil - "Du har vundet i Lotto" - og så begynde at drømme, inden man kender beløbet. Men her var det virkelig som at vinde den store præmie, fortæller han.

Arbejdet med at anlægge den ny kunstgræsbane er lagt i hænderne på den lokale entreprenør Kimbo. Græsset leveres af Evergreen Sport.