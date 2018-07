Boldt indtager en gavl i Aars

AARS: - Det er fandeme godt nok stort...

Sådan lød det fra skuespilleren Per Pallesen, da han tog et nyt gavlmaleri i Aars i nærmere øjesyn i weekenden.

Det er ved at blive malet på ejendommen Himmerlandsgade 79 i Kimbrerbyen, og når det indvies i august, kommer det til at fremstå med Per Pallesen som tjener Severin Boldt på Jernbane Restauranten i tv-serien Matador.

Det var Per Pallesen, der spillede tjener Boldt i den populære serie af Lise Nørgaard.

Per Pallesen er vokset op i Aars og han forlod først byen, da han blev skuespillerelever på Aalborg Teater i 1960erne.

Skuespilleren har aldrig lagt skjul på sin begejstring for hjembyen, hvor han blandt andet gik til bal på Aars Hotel og i pavillonen i Aars Lystanlæg, hvor nu afdøde prokurist Vagn Pedersen havde et job som fritidstjener.

Tjener Pedersen serverede for Per Pallesen og hans kammerater - og det var her, Per Pallesen blev inspireret til at spille rollen som tjener Boldt på Jernebane-Restauranten.

Under optagelserne levede han sig ind i sine ungdomsdage i Aars.

Stadig venner i Aars

- Jeg har stadigvæk en del venner i Aars, og hver gang vi kører op til vores sommerhus i Vendsyssel, så rykker det i mig for lige at slå et smut ind mod Aars, når vi kommer til motorvejsafkørslen ved Haverslev, fortalte Per Pallesen i går foran maleriet.

Maleriet får - udover en fremtrædende placering - også plads lige over for Per Pallesens gamle arbejdsplads fra ungdomsårene i Aars.

Røvkedeligt

Her var han ansat i Sparekassen for Aars og Omegn - nu Jutlander Bank.

- Jeg husker det tydeligt, det var da det mest røvkedelige, jeg nogensinde har lavet, lød det grinende fra Per Pallesen, som kalder det en stor ære at få lov at stå på gavlen fra august og kigge ud over sin gamle hjemby, hvor han også er blevet udnævnt med hædersbevisningen "Dette Aars Per".

Han har desuden fået en plads opkaldt efter sig.

Det er Per Pallesens ungdomskammerat, den lokale kunstmaler Peer Poulsen, der står bag gavlmaleriet. Han har gennem længere tid drøftet idéen med Per Pallesen.

- Jeg kan ikke tage noget af æren for idéen. Det er helt og aldeles Peer Poulsens fortjeneste, lød det fra Per Pallesen, som benytter enhver chance til at gøre reklame for sin gamle hjemby.

Per Poulsen er glad for, at hans gamle kammerat fra Aars-tiden er med på idéen om gavlmaleriet

- Jeg synes, det bliver en god mulighed for at promovere Aars, siger den lokale kunstmaler, der er Per Pallesens bedste ven i Aars. Skuespilleren har ikke længere familie i byen.

76-årige Per Pallesen har haft en lang række roller i såvel teaterforestillinger, shows, film, radio som tv, men er ikke mindst kendt for sin rolle som tjener Severin Boldt, der var et flab, men også altid god for en hurtig bemærkning og en god sladrehistorie.

Som tjener på den folkelige Jernbane Restaurant i Korsbæk har han lange ører og ynder at snage i folks privatliv.

Økonomisk støtte

Det er Jutlander Bank, der sammen med Sparekassen Himmerlands Fond samt Aars Handelsstandsforening har sørget for, at gavlmaleriet økonomisk kan udføres.