Boligdirektør stopper

AALBORG: Tidligere byrådsmedlem og rådmand for SF i Aalborg, Henrik Thomsen, stopper efter otte år som direktør for Plus Bolig.

Ifølge en pressemeddelelse er boligselskabet ked af, at samarbejdet med Henrik Thomsen stopper, for han har ydet en stor indsats for at gøre Plus Bolig til et af de største og bedste boligselskaber i Nordjylland.

Blandt andet stod han som en af sine første opgaver i spidsen for den vellykkede fusion af de tre boligselskaber Cembria, Boligselskabet af 1051 og Aalborg Boligselskab af 1956, der i dag er samlet i boligselskabet Plus Bolig.

- Det er i høj grad Henrik Thomsens fortjeneste, at Plus Bolig i dag er et moderne boligselskab fuld af fremdrift. Han har været med til at sikre Plus Bolig mange nye byggeprojekter både i og udenfor Aalborg, siger bestyrelsesformand Jane Christensen.

Hun fremhæver også Henrik Thomsens rolle i forbindelse med etableringen af den fælles boligportal, boiaalborg.dk, så nu skal selskabet ud at finde en ny direktør til at stå i spidsen for den fortsatte udvikling.

Ifølge Henrik Thomsen er det endnu ikke helt klart, hvilke arbejdsopgaver og udfordringer, han vil kaste sig over i fremtiden. Men det skal ikke tages som et udtryk for, at han ikke stopper frivilligt.

- Det, der er sket, er ganske udramatisk, understreger han.

- Jeg har længe gået med overvejelser om at stoppe, for otte år er lang tid i den samme virksomhed, når man er så rastløs, som jeg er. Og de overvejelser har jeg også været helt åben om overfor bestyrelsen, så de vidste godt, at jeg gerne ville videre, forklarer han.

I første omgang regner den tidligere SF’er med at bruge en del af sin energi på de bestyrelsesposter - blandt andet i AaB og DGI i Nordkraft - som han fortsat besætter. Men han vil gerne mane et rygte om, at han skulle være på vej tilbage i politik, i jorden.

- Jeg er ganske godt tilfreds med den borgmester, vi har i Aalborg i øjeblikket. Så det er slet ikke noget, der er inde i billedet, selvom jeg godt har hørt, at der skulle være rygter ude i byen om, at jeg er på vej tilbage, siger han.