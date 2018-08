Boligejere hælder til at anke dom om bidragssatser

INDLAND: Højesteret kan meget vel få lov at kaste et blik på de sager om voksende bidragssatser, hvor Østre Landsret onsdag har frikendt to realkreditinstitutter.

Bo Vølund, der er en af de boligejere, der har rejst et af søgsmålene, oplyser, at han efter en kort snak med sin advokat hælder til at anke frifindelsen af realkreditinstitutterne.

- Lige nu tænker vi, at det kunne nok være relevant, at den bliver anket, og at Højesteret får mulighed at se på sagen, siger han.

Bo Vølund mødes torsdag med sin advokat og de andre boligejere bag søgsmålene. Her vil de drøfte sagen dybere, end de 45 sekunder som der onsdag har været mulighed for.

En betingelse for at føre sagerne videre er, at der bliver givet fri proces.

Da sagerne blev betragtet som principielle, strøg de forbi byretten og direkte i landsretten. Derfor vil en eventuel anke betyde en tur i Højesteret.

Bo Vølund føler, at sagen er så principiel, at landets øverste instans bør tage et kig på sagen og finde en afgørelse.

- Jeg tænker som forbruger, at det er noget rod, at man kan gå ind i en butik og købe et produkt, og efter et stykke tid vender butikken tilbage og hæver prisen. Der skal være nogle helt ekstraordinære grunde til, at det kan lade sig gøre, siger han.

En af de andre boligejere bag søgsmålet, Kim Paulsen, oplyser, at han overvejer at anke. I første omgang vil han dog læse afgørelsen fra Østre Landsret igennem og tage en længere snak med sin advokat.

Derefter vil han overveje, om han vil føre sagen videre til Højesteret. I så fald skal han være overbevist om, at sagen kan vindes, oplyser han.

/ritzau/