Boligejere taber kamp mod dyre boliglån i Højesteret

KØBENHAVN: Fire boligejere har tabt deres retssager om store prishop på boliglån.

Boligejerne havde sagsøgt deres realkreditselskaber, som havde hævet de såkaldte bidragssatser i 2014 og 2016. Det gjorde, at kundernes boliglån blev meget dyrere.

Men Højesteret giver onsdag realkreditselskaberne, Totalkredit og Jyske Realkredit, ret i, at de godt måtte sætte satserne højere for boligejerne.

Højesteret skriver blandt andet i dommen, at realkreditinstitutter har "bredere adgang" til at ændre på aftaler end i andre brancher.

Det skyldes, at de skal kunne polstre sig i dårlige tider, og hvis myndighederne stiller større krav til deres kapital.

Samtidig skriver Højesteret, at forhøjelserne "var sagligt begrundet og ikke kunne anses for vilkårlige eller urimelige".

Det var i øvrigt samme afgørelse, som Østre Landsret kom frem til i august 2018.

Boligejerne fik dog fri proces til at tage deres søgsmål videre.

I Totalkredit siger direktør Camilla Holm, at Højesterets dom bekræfter det fundament, som den danske realkreditmodel står på.

- Dermed er der sikkerhed for, at danske boligejere også fremover har adgang til billige, sikre realkreditlån, der formentligt ikke findes bedre i verden. Det er vi selvfølgelig tilfredse med, udtaler Camilla Holm.

- Men det ændrer ikke på, at det selvfølgelig ikke er rart at møde vores kunder i retten, og at sagerne har gjort indtryk, siger direktøren.

I Højesteret har der været sat syv dommere på sagerne i stedet for de almindelige fem, fordi der er tale om særligt principielle spørgsmål.

Hvis boligejerne havde vundet, var der nemlig åbnet op for milliardstore erstatninger til boligejere i hele landet.

Men selv om det var boligejerne, der tabte sagerne, er det også til deres fordel, at realkreditten har de brede rammer, mener direktør Curt Liliegreen fra Boligøkonomisk Videnscenter.

- På den her måde kan selskaberne sætte bidraget op, når der kommer en krise. De behøver ikke at sidde og gætte, så de enten må forhøje satsen på forhånd eller gamble.

- Det er med til at gøre, at vi i Danmark har verdens billigste realkredit, sagde Curt Liliegreen op til afgørelsen.

/ritzau/