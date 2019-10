Boligejeres appetit på nye boliglån fortsætter ufortrødent

KØBENHAVN:Boligejere og virksomheder indhentede 47.328 lånetilbud i september, hvilket er det næsthøjeste antal i fire år.

Det viser tal fra Finans Danmark, der er interesseorganisation for finanssektoren.

For en september er antallet det højeste siden i hvert fald 1996, hvor statistikken begyndte.

Gennem de seneste måneder har der været mere interesse end normalt for at lægge lån om, fordi renterne er faldet. Dermed kan der på sigt være penge at spare ved at skifte til et lån med en lavere rente.

- Det giver god mening, at boomet i antallet af lånetilbud fortsætter. Vi er vidne til et hamrende lavt renteniveau, siger privatøkonom Brian Friis Helmer fra Arbejdernes Landsbank i en kommentar.

Han vurderer, at appetitten på at omlægge boliglån er så stor, at det kan ende med en rekordstor konverteringsbølge.

Den seneste rekord blev sat i august, hvor der blev omlagt lån for 185 milliarder kroner. Brian Friis Helmer spår, at beløbet ved den næste runde ved udgangen af oktober kan runde 200 milliarder kroner.

Det er ikke kun boligejerne, som ser deres udgifter igennem. I september indhentede 6900 virksomheder nye tilbud på deres realkreditlån.

Det er næsten en tredobling sammenlignet med for et år siden.

- Finansiering af ejendomme, hvad enten det er til landbrug eller kontor, er typisk en stor udgiftspost for virksomheder, siger Ane Arnth Jensen, viceadministrerende direktør i Finans Danmark.

- Derfor ser vi, at virksomhederne - ligesom boligejerne - i stor stil undersøger, om de også kan drage fordele af de lave renter ved at omlægge deres realkreditlån til et billigere, siger hun i en pressemeddelelse.

Selv om der de seneste måneder har været ekstra travlt hos banker og realkreditinstitutter med nye boliglån, er der langt til rekorden.

I november 2001 blev der således indhentet 107.589 lånetilbud blandt boligejere og virksomheder.

/ritzau/