Boliger på Sydhavnen efter linjen for Cold Hawaii Inland

THISTED: Sydhavnen indgår i designmanualen "Streger i landskabet", som beskriver, hvordan bygninger og andre faciliteter på Cold Hawaii Inland skal udformes på de 10 lokaliteter på fjordkysten fra Amtoft til Doverodde, som indgår i projektet.

En af de 10 lokaliteter er Sydhavnen i Thisted, hvor et af i alt fire byggefelter er reserveret boligbyggeri. Det drejer sig om arealet op mod Thisted Kystvej.

Her lægger en lokalplan rammerne for byggeriet, blandt andet at der må bygges i op til 12 meter.

I sidste uge præsenterede Thisted Kommune designmanualen "Streger i landskabet".

Manualen beskriver den arkitektoniske udformning af bygninger og faciliteter på hver af de 10 lokaliteter på strækningen mellem Øsløs og Doverodde, som indgår som dele af Cold Hawaii Inland.

Endnu har den politiske styregruppe for Cold Hawaii Inland ikke drøftet, hvordan et kommende boligbyggeri på Sydhavnen skal forholde sig til den linje, der er lagt for designet af Cold Hawaii Inland, som Sydhavnen er en del af. Men det sker i nærmeste fremtid.

Det siger teknisk direktør Mogens Kruse Andersen, Thisted Kommune.

- Lokalplanen udstikker rammer for byggeriet, mens designmanualen lægger linjer for byggeriets arkitektoniske udformning. Det er mellem disse to planer, boligprojektet skal realiseres med vægt på at få det pæneste byggeri og samtidig sikre, at kommunen får den bedste pris for jorden, siger Mogens Kruse Andersen.