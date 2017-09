Boliger på Sydhavnen stadig et varmt emne

THISTED: Når Thisted Kommune ikke holder et borgermøde om forslaget til ny lokalplan for Sydhavnen i Thisted, må andre gøre det.

Mandag aften havde den såkaldte Sydhavnsgruppe taget initiativ til et borgermøde om forslaget, der er i offentlig høring frem til 28. september.

Forslaget til lokalplan omfatter et i alt 4,8 hektar stort område, men størst fokus er der på den del af arealet, som ligger ud mod Thisted Kystvej.

Her er der i følge forslaget mulighed for boligbyggeri - denne gang i op til 12,5 meters højde målt fra nuværende terræn.

Tidligere forslag til lokalplaner for Sydhavnen har også arbejdet med muligheden for boligbyggeri.

Det har givet anledning til protester, og mandagens møde viste, at tanken om at bygge boliger stadig er en anstødssten.

I hvert fald lod det store flertal af den forsamling, som mandag aften fyldte Thisted Sejlklubs mødelokale til sidste stol klart forstå, at arealet ud mod kystvejen var mere værd end de 10,8 mio. kroner, kommunen skønner det kan indbringe ved et salg til boligbyggeri.

Selv om det nyværende lokalplanforslag blev betegnet som bedre end de tidligere, var meldingen fra mødet, at tanken om at bygge boliger på kanten af fjorden til glæde for de få skal opgives til fordel for muligheden af at udnytte området til formål til gavn for de mange.

- Udgør de fremmødte et bredt udsnit af kommunens borgere, så er der enighed med Sydhavnsgruppen, konstaterede Leif Pallesen efter det to timer lange møde.

Og gruppen forstår ikke, hvorfor grunden skal udnyttes til boliger, når der er andre kystnære steder i Thisted-området, hvor der kan bygges eksklusive boliger.

Kaj Kirk (DF), formand for kommunens udvalg for klima, miljø og teknik, understregede, at politikerne trods tilkendegivelserne på mødet, "ikke går hjem og laver det hele om".

- Der ligger en flertalsbeslutning for det her, sagde han med henvisning til en enig kommunalbestyrelse som i juni sagde "ja" til at sende forslaget i høring.