Boliger på vej på gammel XL-grund

MARIAGER: En markant mørk plet i Mariager forsvinder, og noget nyt og pænt skyder op.

Byrådsmedlem Jens-Henrik Kirk (K), Mariager, glædede sig på byrådsmødet torsdag aften over, at der nu er boliger på vej på den tidligere XL-grund ved Havnevej i Mariager.

- Det er en fantastisk festdag. Grunden har været en markant mørk plet i Mariager, byen som jo ellers regnes blandt de ti smukkeste i landet.

- Jeg håber, at mange familier vil flytte ind i det nye byggeri, og at børnene vil fylde vores skole i Mariager, sagde Jens-Henrik Kirk.

Formand for kommunens teknik- og miljøudvalg, Jørgen Hammer Sørensen (DF) kaldte sagen en solstrålehistorie. Ejeren af XL-grunden synes nu, at der skal ske noget på stedet, og imødekommer dermed et ønske, mariagergenserne har haft i mange år.

- Byggeriet bliver i to etager, og kommer til at passer i farver og stil med husene i Mariager, stillede Jørgen Hammer Sørensen i udsigt.

Med blandt andre disse kommentarer sendte byrådet et lokalplanforslag for 16 rækkehuse ved Havnevej/Fjordgade i otte ugers offentlig høring.

Den gamle lokalplan gav - ud over boliger - mulighed for butikker og liberalt erhverv. Disse muligheder forsvinder med den nye.

Årsagen er, at Mariager ikke skønnes at være i stand til at tiltrække nye butikker:

- Det er fagenheden teknik og bygs vurdering, at der med udgangspunkt i de senere års vigende udvikling i detailhandlen ikke fremover vil være behov for disse muligheder i Mariager, står der i dagsordenen til punktet.

Handelsstandsforeningen er enig i det synspunkt, fremgår det.