HELE LANDET: Hvis du er på jagt efter en ny villa eller et nyt rækkehus, har du mindre at vælge mellem end dem, der købte nyt i december 2016. Den seneste måned er udbuddet faldet med 2,9 procent, så der nu er 37.157 villaer og rækkehuse til salg i Danmark. Det viser Boligsiden.dk’s udbudsstatistik for januar 2017.

Udbuddet har ikke været lavere på noget tidspunkt i 10’erne, og det er et udtryk for, at der bliver solgt mange boliger, at de bliver solgt på kort tid, og at ejendomsmæglerne ikke får nye emner til salg med samme hastighed som tidligere. Det lave udbud er dermed et tegn på, at de seneste års boligfest vil fortsætte.

- Vi har været igennem et år, hvor der er blevet solgt rekordmange huse, og hvor vi har brugt flere penge på boliger end årene før. Samtidig har vi set, at der bliver givet færre nedslag på alle boligtyper. Det er alt sammen positivt. Det lave udbud er det første håndfaste bevis på, at boligmarkedets vækst er fortsat ind i 2017, siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden.dk.

Færre huse til salg i hele landet

Det faldende udbud gør sig gældende i alle landets regioner, men faldet er størst i Region Hovedstaden, hvor udbuddet i januar 2017 er faldet med 3,9 procent i forhold til december måned.

- Udbuddet følger udviklingen fra de foregående år, hvor det også var lavt i de første måneder af året. Så der er ikke noget unaturligt i udviklingen. Udbuddet vil stige, når vi kommer til foråret, siger Birgit Daetz og fortsætter:

- Selvom faldet er størst i Region Hovedstaden, er tendensen den samme i de øvrige regioner, for eksempel i Region Syddanmark, hvor der er kommet få nye boliger til salg, og salget generelt har været godt.

Det er ikke blot på villaer og rækkehuse, at udbuddet er faldet fra december 2016 til januar 2017. Udbuddet af ejerlejligheder er faldet med 2,9 procent, mens antallet af fritidshuse, der er til salg, er faldet med 3,8 procent.