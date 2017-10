Boligforening får endnu en arkitekturpris

AALBORG: For sjette år i træk henter Himmerland Boligforening Aalborg Kommunes Arkitekturpris - denne gang for afdelingen Nyhavn i Rendsburggade i det centrale Aalborg, der af juryen præmieres for den "urbane og bymæssige arkitektur".

Komiteen for Bygningspræmiering i Aalborg, der står bag prisen, begrunder hæderen således:

I Nyhavnsgades række af enkeltstående bygninger er der tilført en 11 etager høj hjørnebygning med en lys grå aluminiumsfacade. Placeringen af vinduesåbninger og karnapper tilfører bygningen liv og lethed. Ungdomsboligerne bliver en fin urban tilføjelse i gadebilledet.

- I samråd med KPF Arkitekter valgte vi en enkel og skarp bygningsudformning med en facade i flere lag og niveauer, som giver det 35 meter høje hus en markant profil i bybilledet. Hensigten har været at skabe et byggeri, der markerer indgangen til det område, der blandt andet rummer Aalborg Universitets markante City Campus, vores eget Larsen Waterfront, Musikkens Hus og Nordkraft - og er vi rigtigt glade for, at også andre end vi selv mener, at det er lykkedes, siger direktør Ole Nielsen, Himmerland Boligforening.

Nyhavn-byggeriet er på 3.400 kvadratmeter og rummer foruden 67 ungdomsboliger en stueetage med kontorlokaler og fælles vaskeri samt kælder med cykelparkering.

Himmerland Boligforening har de seneste år høstet adskillige priser for sine renoveringer og nybyggerier, ikke mindst Aalborg Kommunes Arkitekturpris (2012, 2013, 2014, 2015, 2016 - og nu altså også 2017), Betonelementprisen (2015), Årets Byggeri i Danmark (2015) og den svenske Architecture of Necessity-pris (2016). Desuden er det blevet til nominering til RENOVER Prisen (2016) og tidligere på året vandt boligforeningen Aalborg Bæredygtighedspris 2017 for aktivt at omsætte nationale krav til handling - med demokratisk proces, lokalt engagement og tydelig jobeffekt.