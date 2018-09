Boligforening napper Jutlander-direktør

AARS: Aars Boligforenings nye direktør skifter fra penge til boliger - og med sig bringer han et meget stort lokalkendskab, da han er både født og opvokset i Aars.

Boligforeningen har nemlig har ansat direktøren for Jutlander Banks Aars-afdeling, Brian Larsen, som ny direktør.

Den nye direktør blev uddannet sparekasseassistent i Sparekassen Himmerland. De første år var den nye boligforeningsdirektør tilknyttet sparekassens filialer, herunder i perioden 1992-1994 som souschef i Støvring-afdelingen.

Fra 1994 var han direktør i Tønder Banks Tinglev-afdeling og fra 1999 afdelingsdirektør hos Den Jyske Sparekasse i Sdr. Omme.

I 2005 vendte Brian Larsen tilbage til barndomsbyen som direktør for Jutlander Banks Aars-afdeling.

Chef nr. fire siden 1943

At boligforeningen sjældent skifter topleder viser den kendsgerning, at Brian Larsen blot bliver chef nummer fire i boligforeningens 75-årige historie.

Fra starten var kæmner Aage Christiansen kasserer (1943-1962). Han blev afløst af revisor H.J. Jørgensen (1962-1990) og senest har direktør Jens Sveistrup Damgaard stået i spidsen for Aars Boligforening, indtil han går på pension ved årets udgang.

Brian Larsen tiltræder som direktør 15. november 2018.

- Jeg glæder mig til at prøve de nye udfordringer og bidrage til, at Aars og hele kommunen fortsat får godt medspil på boligområdet og bidrager til bosætningen via et godt og varieret boligudbud.

- Aars Boligforening og direktør Jens S. Damgaard har ydet en god og fremsynet indsats, og den linje vil jeg gerne fortsætte, understreger den nye boligforeningsdirektør.

Brian Larsen bor sammen med sin familie i Aars. Han er gift med produktionsplanlægger hos Hvalpsund Net, Gitte Larsen. Datteren Emma på 18 går på Vesthimmerlands Gymnasium og sønnen Mads på 15 er elev på handelsskolen i Aars.

Den sparsomme fritid går med at følge børnenes fritidsinteresser og deltage i bestyrelsesarbejde hos Aars FDF. Også Brian Larsens forældre bor i Aars.