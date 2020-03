Boliglån er blevet flere hundrede kroner dyrere i coronakrisen

KØBENHAVN:De seneste uger er det blevet markant dyrere at låne penge til boligen som følge af spredningen af coronavirusset.

Udbredelsen har sendt renterne på de obligationer, der ligger bag boliglån, i vejret.

Indtil for nylig kunne man få et 30-årigt fastforrentet lån til 0,5 procent i rente, men det har coronakrisen vendt rundt på.

Nu hedder det 1,5 procent, og for hver lånt million stiger den månedlige ydelse med omtrent 600 kroner. Med i det regnestykke er, at man afdrager mindre, når renten er højere.

For afdragsfrie lån hedder det nu en rente på 2,0 procent i stedet for 0,5 procent, og det gør ydelsen mere end 800 kroner højere om måneden per lånt million. Det viser beregninger fra Realkredit Danmark.

- Det har været en ganske kraftig rentestigning på meget kort tid. Vi har ikke set noget lignende i nyere tid, siger Christian Hilligsøe Heinig, der er cheføkonom i Realkredit Danmark.

Han vurderer, at coronavirusset kommer til at give et stort fald i antallet af bolighandler den kommende tid. Den tendens har rentestigningen forstærket.

- Der er ingen tvivl om, at rentestigninger ikke gør noget godt for situation på boligmarkedet.

- Men den primære faktor er, hvor hårdt coronavirusset generelt set slår igennem på økonomien - herunder på arbejdsløsheden, siger Christian Hilligsøe Heinig.

Årsagen til de stigende renter er stor usikkerhed på de finansielle markeder, som coronavirusset har skabt.

Normalvis plejer renterne at falde, når aktiemarkedet er i rødt, men det har ikke været tilfældet de seneste uger.

Investorerne har foretrukket rede penge, og derfor har de solgt ud af alverdens værdipapirer.

- Der har været usædvanlige tider på de finansielle markeder, og investorerne har ikke vidst, hvilket ben de skulle stå på, og alle aktiver er derfor faldet i pris, og det er smittet af på det danske realkreditmarked.

- Det er ikke et udtryk for, at der ikke er tillid til det danske realkreditmarked, men snarere et udtryk for, at hele markedet har været hårdt ramt, siger Christian Hilligsøe Heinig.

/ritzau/