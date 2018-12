Boliglån med negativ rente spreder sig

KØBENHAVN: Der er en voksende gruppe boligejere, hvor en negativ rente enten giver en hjælpende hånd med at betale gælden til banken eller betyder, at ydelsen falder.

Det er i hvert fald tilfældet hos Totalkredit/Nykredit, der er Danmarks største udbyder af realkreditlån og sidder på 40 procent af markedet. Her er hvert syvende realkreditlån med negativ rente.

Renten drives ned af handlen med de obligationer, som ligger bag ved lånet, forklarer Jeppe Borre, der er chefanalytiker hos Totalkredit.

- Bag alle danske realkreditlån ligger der obligationer, som bliver solgt på et marked. Når investorerne køber dem, så køber de dem med en negativ rente, siger han.

Investorerne er altså villig til at tage imod et tab for deres investering. Ifølge Jeppe Borre skyldes det, at meget få danske realkreditlån ikke bliver betalt tilbage, samt at alternativerne er værre.

Udviklingen kan betyde noget for de boligejere, der har finansieret deres boligkøb med et lån med variabel rente.

Investorernes villighed til at købe obligationer med negativ rente smitter af på boliglånets rente. Og det kan betyde flere forskellige ting for det beløb, der skal betales til banken hver måned.

- Ydelsen på et realkreditlån består af en rentebetaling, en bidragsbetaling og en afdragsbetaling, forklarer Jeppe Borre.

- En negativ rente kan være med til at reducere ydelsen på en del af lånene. På nogle af lånene kan man få fordel af den negative rente ved øget afdrag.

Det er dog ikke sikkert, at ens ydelse falder, hvis lånet får en negativ rente.

Det kan også betyde, at man holder op med at betale renter, men derimod groft sagt får hjælp fra de negative renter til at betale en større del af sin gæld til banken af. Dermed bliver lånets løbetid kortere.

Lånene med den negative rente stammer ifølge Jeppe Borre fra negative renter fra blandt andet Den Europæiske Centralbank. Den forventes dog i 2019 at hæve sin rente.

- De negative renter er blevet en ret stor del af økonomien. Men de negative renter er på de obligationer, der har en kort levetid. Så når de udløber, vil de negative renter forsvinde, siger Jeppe Borre.

Når rådhusklokkerne slår det nye år ind, vil kunder med realkreditlån for samlet set 110 milliarder kroner have lån med negative renter hos Totalkredit/Nykredit.

