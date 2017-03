KLITMØLLER: Om en måned åbner Guest House Klitmøller på Ørhagevej.

Det er et nyt overnatningstilbud, som henvender sig både til gæster, som skal have et sted og bo, og til en stadig større gruppe mennesker, som kombinerer deres faste arbejde med et længere varende ophold i Klitmøller og som passer jobbet fra CoWork Klitmøller.

Den gruppe er interessant, når der tales bosætning i Klitmøller, siger Rasmus Fejerskov, en af initiativtagerne til Guest House Klitmøller.

- En del af de, der kommer her som en kombination af feriegæster og folk, der passer deres arbejde fra CoWork Klitmøller er potentielle tilflyttere. De bruger kombinationen af ferie og muligheden for at arbejde, mens de er her, til at træffe den endelige beslutning om at flytte hertil permanent, som Guest House Klitmøller og CoWork kan være med til at generere tilflytning, siger Rasmus Fejerskov.

Mangel på boliger, både eje- og lejeboliger, dels af tidssvarende standard, dels til priser, der er til at betale, er med til at bremse tilflytningen, siger Rasmus Fejerskov.

- Klitmøller mangler boligkapacitet, siger han og undrer sig over, at Thisted Kommune og kommunalpolitikerne har svært ved at træffe en beslutning om Thisted Boligs planer om at bygge nye lejeboliger på Vangvej.

- Jeg tror ikke, den beslutning skal udskydes ret meget længere. Behovet er der, og folk skal vide, om boligerne kommer. Ellers går de andre steder hen, siger Rasmus Fejerskov.