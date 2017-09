Boligpriserne tordner i vejret

INDLAND: Der er fortsat fremgang for boligpriserne landet over. Specielt flere områder uden for hovedstaden oplever solid fremgang.

Siden andet kvartal - april til og med juni - sidste år og til andet kvartal i år er priserne for huse steget med fem procent og med 7,4 procent for lejligheder.

Fra første kvartal til andet kvartal i år lyder stigningen på 3,2 procent for huse og på 3,1 procent for lejligheder.

- Priserne på enfamiliehuse steg mest i Region Sjælland med 5,7 procent og i Region Syddanmark med 4,5 procent, mens priserne i de øvrige tre regioner steg mellem 1,2 procent og 3,4 procent.

- I samme periode steg priserne på ejerlejligheder mest i Region Syddanmark med 4,4 procent og i Region Nordjylland med 3,7 procent, mens priserne i de tre øvrige regioner steg mellem 1,9 procent og 3,6 procent.

Med stigningerne i andet kvartal fortsætter priserne med at løfte sig over niveauet fra 2006, som er Danmarks Statistiks holdepunkt. Huse ligger nu 4,7 procent over niveauet fra 2006, mens lejligheder ligger 19,4 procent over.

- Stigningen kommer først og fremmest fra en sund, underliggende økonomi. Der er vækst, beskæftigelsen stiger og vi har et lavt renteniveau, siger boligøkonom hos Nordea Lise Nytoft Bergmann.

Stigningerne kommer, på trods af at reglerne for lån er strammet med blandt andet krav til udbetaling, og krav til hvilke renteniveauer ejerne skal kunne klare.

Det har dog ikke fået boligpriserne til at bremse op. Og Nordea venter heller ikke, at yderligere stramninger, der træder i kraft til oktober, vil stoppe den udvikling.

- Når vi kigger i vores krystalkugle, så ser vi fortsatte stigninger de næste to-tre år. Men ikke så meget, som det vi ser nu.

- Når vi tror, at stigningstakten vil falde, så er det fordi, vi tror på svagt stigende renter, siger Lise Nytoft Bergmann.

