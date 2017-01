NORDJYLLAND: Internationale kriminelle lægger et stadigt tungere pres på danske virksomheder, som de afpresser ved at overtage deres computersystemer, som de derefter låser. Først når løsesummen, som kan beløbe sig fra få tusinde til flere millioner kroner, er betalt, får de adgang til deres data igen.

- De sidste 10 år er sikkerheden hos virksomhederne ikke fulgt med udviklingen. Det gælder både for store og små. Det udnyttes af de kriminelle, siger Mads Nørgaard Madsen, leder af Incident Response Team hos revisions- og rådgivningsfirmaet PwC, der har iværksat en større undersøgelse blandt 300 danske virksomheder. Den dokumenterer tydeligt, at forbryderne i stigende grad forsøger at slå mønt på usikkerheder.

Antallet af ramte virksomheder er steget markant. I løbet af 2016 har 67 procent af de adspurgte virksomheder været udsat for ransomware-angreb (løsesums-angreb/red.). Det er tre gange så mange som i 2015.

Boligselskabet Alabu Bolig i Aalborg har oplevet at være deltager i et gidseldrama i cyberspace. Her kom en medarbejder til at klikke på et link i en mail. Det låste hele boligsystemet.

- Først kom den ene medarbejder og sagde, at hun ikke kunne bruge sin computer, et par minutter efter kom de næste. Så vidste jeg godt, at noget var helt galt, siger Jeppe Dahl Larsen, it-ansvarlig hos Alabu Bolig.

