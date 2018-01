Boligsøgende vælger Thisted og Morsø fra

THISTED: Hverken Thisted eller Morsø kommuner er blandt danskernes favoritter, når de vælger, hvor de vil bosætte sig.

I en analyse fra boligportalen Boligdeal.dk ligger de to kommuner helt i bund på listen over danskernes foretrukne valg af bostedskommune.

Det samme gør Frederikshavn og Hjørring kommuner, mens Samsø, Vallensbæk, Glostrup, Rødovre og Herlev er blandt de boligsøgendes foretrukne kommuner.

Analysen undersøger de geografiske ønsker i mere end 350.000 søgeannoncer og søgeagenter oprettet af boligsøgende danskere over en periode på et år.

Analysen gør boligsøgernes interesse for de forskellige kommuner indbyrdes sammenlignelige ved at regulere for forskellene i kommunernes befolkningstal.

Boligdeal.dk viser med analysen, at kun få danskere har lyst til at bo i kommuner i landets yderområder.

Nederst i indekset er Thisted, Morsø, Sønderborg, Hjørring, Frederikshavn, Lemvig, Jammerbugt, Vesthimmerland og Lolland med indekstal på hhv. 1.04, 1.20, 1.77, 1.80, 1.80, 1.83, 1.95, 2.23 og 2.26.

Også blandt de kommuner, der huser de 25 største byer i Danmark er billedet klart.

- I bunden finder vi Sønderborg, Aalborg, Esbjerg, Hobro, Viborg og Svendborg med indekstal på hhv. 1.77, 2.48, 2.5, 2.51, 2.52 og 2.72. Det er tydeligt at disse kommuner så at sige skvatter i den rådne banan. Man kan desuden undre sig over om Aalborg med sin lave placering er på vej ind i den rådne banan" siger Thomas Barfod fra Boligdeal.dk.

Helt i toppen af indekset ligger Samsø med et indekstal på hele 51.34.

Nummer to er Vallensbæk med et indekstal på 34.60.

Herudover toppes indekset af en række kommuner tæt på København.