AALBORG: 1. marts går man i gang med at erstatte den tidligere DLG-silo med et nybygget boligtårn, der skal rumme en blanding af familieboliger, ungdomsboliger og ejerlejligheder.

- Vi kan desværre ikke anvende den oprindelige silo, men fordi der er tale om et byggeri med så markant et industrielt udtryk, har vi valgt, at der skal bygges et nyt tårn af samme størrelse og hovedudseende som det oprindelige, siger Himmerland Boligforenings direktør, Ole Nielsen i en pressemeddelelse.

Det er A. Enggaard A/S, der opfører byggeriet, mens Himmerland Boligforening står som bygherre for familie- og ungdomsboligerne.

Det oprindelige silopræg vil blive genfortolket i de nye facader præget af opdeling i vertikale elementer, hvor forskellig materialekarakter, glas, tegl eller pudsede overflader giver aftegningen.

- Nybyggeriet betyder, at vi ikke er låst i forhold til placering af vinduer i bestemte felter, og giver mulighed for både et moderne udtryk og optimalt lysindfald til boligerne, siger direktøren.

Det nye boligbyggeri, der bliver på knap 10.000 kvadratmeter, indrettes med en række fællesfunktioner i stueplan.

Derover vil der blive bygget fire etager med almene ungdomsboliger fulgt af tre etager med almene familieboliger.

Den øvrige del af bygningen vil indeholde private ejerlejligheder.

Himmerland Boligforenings andel af DLG-tårnet kommer til at rumme 62 ungdoms- og 18 familieboliger.

Mens ungdomsboligerne får et bruttoareal på 50 kvadratmeter, bliver familieboligerne indrettet som to- og treværelses lejligheder på 63 til 115 kvadratmeter.

Efter planen vil opførelsen af DLG-tårnet blive indledt 1. marts og Ole Nielsen forventer en samlet byggeperiode på omkring 15 måneder.