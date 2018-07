Bombe dræber 19 sikher og hinduer i Afghanistan

Et af ofrene for et bombeangreb i Jalalabad søndag behandles på e hospital. Politichef Ghulam Sanayi Stanekzai siger, at en selvmorder stod bag eksplosionen. Han sprængte sig selv i luften ved et køretøj, som var fyldt med medlemmer af sikher-mindretallet. Foto: Noorullah Shirzada/Ritzau Scanpix