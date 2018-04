Bomber regner igen over syrisk oprørsby og dræber 40 civile

Efter et kollaps i en ti dage lang våbenhvile indledte den syriske regeringshær luftangreb mod den sidste oprørskontrollerede by i det østlige Ghouta fredag.

Mindst 40 civile, herunder otte børn, blev dræbt, da bomberne ramte Douma. Det oplyser overvågningsgruppen Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder.

Med støtte fra Rusland har syriske soldater generobret næsten hele Ghouta, der engang var kontrolleret af oppositionen. Det er sket via en kombination af voldsomme bombardementer og forhandlinger om en tilbagetrækning.

Det eneste område, der fortsat er i oprørernes hænder, er byen Douma. Den kontrolleres af den islamistiske fraktion Jaish al-Islam og er hjemsted for titusindvis af mennesker.

Sidste søndag meddelte regeringen i Rusland, at den har indgået en aftale med Jaish al-Islam og varslede tre dage med evakueringer fra Douma. 3000 krigere samt civile blev således evakueret i busser til det nordlige Syrien i løbet af få dage.

Men evakueringerne stoppede brat i denne uge angiveligt på grund af uenighed internt i Jaish al-Islam over en tilbagetrækning, og voldsomme bombardementer ramte Douma fredag eftermiddag for første gang i omkring ti dage.

Ifølge Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder ramte snesevis af luftangreb forskellige dele af byen, herunder nogle mistænkt for at være udført af russiske kampfly.

Overvågningsgruppens leder, Rami Abdel Rahman, fortæller, at mange mennesker er såret.

En læge i Douma beskriver situationen på et lokalt hospital som "kaotisk".

- Hospitalet er i en tilstand af panik.

- Tandlæger udfører nødoperationer. Døde kroppe bliver bragt ind i stykker og er uigenkendelige, siger lægen.

En anden læge fortæller, at det minder om "Gaza-krigens dage".

- Dengang Israel bombede den palæstinensiske enklave, og folk over hele verden så på, siger han.

Siden det syriske regime og dets allierede Rusland indledte en offensiv i det østlige Ghouta i midten af februar, er flere end 1600 civile i området blevet dræbt.

/ritzau/AFP