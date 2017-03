STOCKHOLM: Et fly fra Thai Airways er kort før midnat blevet tømt for passagerer i Arlanda-lufthavnen i Stockholm på grund af en bombetrussel.

Det skriver nyhedsbureauet TT. Flyet skulle være lettet mod Phuket klokken 20.45.

Bombeteknikere er natten til fredag i gang med at gennemgå flyet. Alt var ellers forløbet efter planen tidligere på aftenen. Flyet havde forladt gaten, men på vej mod startbanen stoppede det.

- Det stod der i omkring to timer. Cirka hver halve time hørte vi, at der var et teknisk problem, og at flyet ville tage afsted snart, siger Ulrika Sten, der sammen med sin familie er på vej til den thailandske turistdestination.

Ved halvtolvtiden så hun blå blink omkring flyet. Hendes første tanke var, at en passager var blevet syg.

- Men derefter kom politiet og sagde, at vi måtte forlade flyet. Vi fik kun lov til at tage mobiltelefoner og tegnebøger med os, fortæller hun.

Det vides ikke, om der er danske passagerer om bord på flyet.

/ritzau/TT