Bordelmutter dømt: 30 kvinder arbejdede for hende

NORDSJÆLLAND: En 54-årig kvinde er blevet idømt seks måneders betinget fængsel og har fået konfiskeret mere end 400.000 kroner for at drive et bordel i Helsingør fra 2010 til 2015.

Dommen er faldet ved Retten i Helsingør tirsdag, oplyser anklager Martin Broms fra Nordsjællands Politi.

Anklageren havde ellers procederet for en højere straf.

- Retten lagde vægt på, at man har været bekendt med det her bordel gennem mange år. Man har også været ude på kontrolbesøg, hvor man har talt med tiltalte om driften.

- Der er det meget passende, at man vælger at kompensere. Man har dog valgt at kompensere i større omfang, end vi mener, siger Martin Broms.

Han fortæller, at Skat har været på stedet en tre-fire gange og vejledt om moms og skat.

Kvinden har nægtet sig skyldig, og hun har anket dommen til landsretten.

- Hun har erkendt, at hun har udlejet stedet og foretaget indkøb og forskellige ting. Men hendes synspunkt er, at hun ikke har drevet virksomhed, som det fremgår af rufferibestemmelsen, siger Martin Broms.

Ifølge anklagemyndigheden arbejde mindst 30 kvinder over en periode på fem år som prostituerede for kvinden fra Helsingør.

Det indbragte den 54-årige en fortjeneste på cirka to millioner kroner, lød beskyldningerne mod kvinden.

Ifølge Sjællandske stod kvinden i en årrække for driften af bordellet City Girls på Stengade i centrum af Helsingør.

Ifølge anklagen foregik det i et kælderlokale, som kvinden stod som lejer af.

Kvinden var blandt andet anklaget for at have lagt vagtplaner for de kvinder, som arbejdede der.

Desuden skal hun have stået for indretning og vedligeholdelse af lokalet, ligesom hun også stod for driften af bordellets hjemmeside.

Også ansættelsen af telefondamer, som har besvaret opkald fra bordelkunder, skal den 54-årige kvinde have sørget for.

