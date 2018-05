Borger stoppede spritbilist ved parkeringshus

AALBORG: En borger fik tidlig fredag morgen stoppet en beruset mand, der i bil var på vej ud fra p-huset på Ved Stranden i Aalborg.

Ifølge Nordjyllands Politi kom borgeren selv kørende i bil, da han bemærkede, at noget var galt med den mand, som var ved at køre ud fra parkeringshuset ved 07.30-tiden.

Bilisten lugtede af øl og virkede beruset, så borgeren tilbageholdt ham og ringede efter politiet.

Da politiet nåede frem, forklarede bilisten - en 34-årig mand - at han havde været i byen hele natten og nu ville køre hjem.

En alkoholmetertest viste dog, at hans promille var for høj, så han blev anholdt, sigtet for spritkørsel og taget med til blodprøve, skriver Nordjyllands Politi i sin døgnrapport.