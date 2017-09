FREDERIKSHAVN: "Nok er nok", "Udvikling frem for afvikling".

Byrådspolitikerne i Frederikshavn blev mødt af utilfredse demonstranter med protest-plakater før byrådsmødet i Frederikshavn onsdag aften.

Her var der besparelser på dagsordenen, og det var et par hundrede demonstranter mødt op for at protestere imod.

De opfordrede byrådet i Frederikshavn til at droppe de planlagte besparelser.

Opdateres