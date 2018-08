Borgere vil have undersøgt, om radiomast kan stå et andet sted

FLADE: - Man bør få uvildige, eksterne teknikere til at lave en mere uddybende undersøgelse af alternative placeringer til den sendemast, som Radio Limfjord ønsker at sætte op på Salgjerhøj.

Det mener Margit Hovmøller, formand for Flade Beboerforening, og den holdning fik hun og den øvrige bestyrelse opbakning til på et beboermøde, som blev afholdt i Flade søndag aften. Her mødte 21 borgere op, og 19 af dem stemte for at give bestyrelsen mandat til fortsat at forsøge at påvirke sagen i retning af at friholde øens højeste punkt for nye tekniske anlæg.

- Vi har bestemt forståelse og respekt for Radio Limfjords behov for at drive en forretning, men vi synes, at man skal tænke sig grundigt om i denne her sag og undersøge alternativerne bedre, understreger hun.

Radio Limfjord ønsker at opsætte en 17 meter høj radiomast på det sted på Salgjerhøj, hvor der i mange år har stået et luftmeldetårn. Dette skal ved samme lejlighed fjernes.

Fredningsnævnet har givet dispensation, idet de lægger vægt på, at der er tale om en let mast og ikke en kraftig mobilmast.

I Flade Beboerforening og i lokalafdelingen af Danmarks Naturfredningsforening undrer man sig dog over nævnets afgørelse. Margit Hovmøller henviser til, at fredningen i sin tid blandt andet skete af hensyn til "områdets overordentlige skønhed og den pragtfulde udsigt", og at der i afgørelsen specifikt står, at "opsætning af boder, skure, master og andre skæmmende indretninger er forbudt".

Radiostationens ansøgning skal efter planen behandles i Morsø Kommunes udvalg for teknik og miljø 15. august.