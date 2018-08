Borgere vil redde Skæve IF

BRØNDEN: Er Skæve IF en død sild eller en frisk fisk?

I hvert fald kan det konstateres, at mange borgere i området holder vejret i denne tid, hvor det endnu er uvist, om Skæve IF bliver nedlagt.

I juli blev det ellers meddelt, at Skæve IF skulle nedlægges.

En presset økonomi og mangel på fodboldspillere fik bestyrelsen til at tage den tunge beslutning.

Men en lukning af en forening kan ikke besluttes på en ordinær generalforsamling.

I denne uge skulle der så holdes en ekstraordinær generalforsamling. Men den blev imidlertid udsat til 28. august.

Den tidligere formand for Skæve IF, Kurt Kristian Nielsen, har tidligere meddelt, at han ikke længere er formand for Skæve IF.

Formanden for Skæve Borgerforening, Orla Hansen, oplyser, at der er kræfter i byen, som arbejder for at redde Skæve IF.

- Men der er ikke taget nogen beslutning endnu. Nu afventer vi den ekstraordinære generalforsamling, hvor den endelige beslutning vil blive taget, siger Orla Hansen.