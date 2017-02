AALBORG: Der er opstandelse i den borgerlige del af Aalborgs byråd.

Derfor reagerer Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Venstre og Dansk Folkeparti nu i samlet flok.

Anstødsstenen er den måde, som Aalborg Kommunes By- og Landskabsforvaltning lægger op til at håndtere salget af et havneareal ved Spritten. Der er nemlig lagt op til ikke at sende grunden i offentligt udbud.

- Det kommer simpelthen bag på os, at grunden skal sælges på den her måde, siger Tina French Nielsen (V).

Vil undgå offentligt udbud

Reaktionen fra de borgerlige partier kommer i kølvandet på onsdagens udgave af NORDJYSKE. Her kunne man læse, hvordan Aalborg Kommune har søgt statsforvaltningen om at blive fritaget for det offentlige udbud.

Grunden, der er på 4.000 kvadratmeter, ligger langs havnefronten ved Spritten. Og formålet med at undgå et udbud er, at sælge direkte til Aalborg Ejendomme A/S (som i forvejen ejer Spritten).

Om baggrunden sagde by- og landskabsrådmand Hans Henrik Henriksen (S) blandt andet:

- Det er jo et projekt, der hænger meget sammen med selve projektet på spritgrunden på den måde, som man bygger på. Vi har tænkt os at pleje kommunens interesser på allerbedste vis, så vi får den bedst opnåelige pris.

De borgerlige ønsker udbud

Politikerne i den borgerlige lejr er dog ikke overbeviste, at man opnår den bedste pris på den måde. Derfor udsendte de fire nævnte partier torsdag en pressemeddelelse for at tage afstand fra proceduren.

Heri skriver de blandt andet:

"Vi er stålsatte på at sikre skatteborgernes penge. Og derfor skal større grunde og ejendomme sælges efter udbud. Kun derved får man afprøvet, hvad den reelle markedspris er. Og kun ved at sætte den til salg, får alle potentielle købere mulighed for at byde med. Så lad os slå helt fast: Der skal være fuld gennemsigtighed i den slags kommunale handler. Affæren med Østre Havn - den manglende gennemsigtighed og manglende udbud - må aldrig gentage sig".

Har bedt om redegørelse

Ordlyden i pressemeddelelsen suppleres af Tina French Nielsen.

- Vi har bedt om en redegørelse fra Hans Henrik Henriksen og By- og Landskabsforvaltningen, for det virker besynderligt at gøre det på den her måde.

- Det her er et attraktivt område, og jeg kan ikke umiddelbart se, hvad der taler for, at grunden ikke skal i udbud. Og faktisk kan man jo altid lave et udbud, så det er betinget, at der er en sammenhæng med resten af Spritten, siger Tina French Nielsen, der tilføjer:

- Vi bliver faktisk først opmærksomme på det her, da Enhedslisten kommenterer på sagen. I dagsordenen er punktet ikke beskrevet sådan, at man er klar over, at det er det her, der skal ske. Og det synes jeg godt nok er betænkeligt.

- Vi har et ansvar for at sikre borgernes værdier, og der er jo ikke nogen, der kan være i tvivl om, at man får den bedste pris ved at lave et udbud. Og længere er den ikke, siger Tina French Nielsen.