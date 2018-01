Borgerlige partier ventes at præsentere ny norsk regering snart

Meget tyder på, at de tre norske partier Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre kan præsentere et regeringsgrundlag inden længe - måske endda på søndag. Det oplyser anonyme kilder fredag til flere norske medier.

- Vi er fortsat i slutspurten, siger en centralt placeret kilde fra Høyre til Aftenposten.

Tidligere på dagen rapporterede tv-stationen NRK, at der var opnået enighed blandt de tre borgerlige partier.

Det viste sig dog, at der fortsat var nogle knaster, før Norge får en ny trekløverregering.

- Nu sidder vi fortsat i forhandlinger, og der er ikke noget, som er afklaret, siger Venstres næstformand, Ola Elvestuen.

- Ingenting er afklaret, før du har en helhed, og forhandlingerne stadig er i gang.

De emner, som stadig er til diskussion, er ifølge NRK blandt andet ejendomsskat og politiområdet, der er mærkesager for det indvandringskritiske Fremskrittspartiet.

Men også oliepolitik samt asyl- og indvandringspolitik er "krævende emner", skriver tv-stationen på sin hjemmeside.

Trods udfordringerne er baglandet hos alle de tre borgerlige partier i beredskab, så de kan samles hurtigt i løbet af weekenden og give grønt lys til et regeringsgrundlag, erfarer nyhedsbureauet NTB.

Forhandlingerne har varet siden 2. januar. Men det er ikke meget indhold, der er sluppet ud i løbet af de ti dage.

Norge har de seneste fire år haft en regering bestående af Høyre og Fremskrittspartiet, som havde støtte fra Venstre og Kristelig Folkeparti.

Men Kristelig Folkeparti har ikke ønsket at være deltager i den nye regering.

Der bliver derfor tale om en mindretalsregering. Og det har ifølge Aftenposten også givet anledning til gnidninger under forhandlingerne.

For flere i Fremskrittspartiet skal være imod at overlade alt for meget til Venstre, skriver avisen.

Ikke alle i partiet mener, at det er en god idé at indlemme det tidligere støtteparti i regeringen, når den alligevel er afhængig af Kristelig Folkepartis opbakning.

Og netop det faktum, at den kommende trekløverregering er en mindretalsregering, gør den svag. Det vurderer Svein Erik Tuastad, der forsker i statskundskab på universitetet i Stavanger.

Alligevel venter han, at der vil være bedre sammenhold i den kommende regering end den foregående.

- Det liberale parti Venstre, som formentlig har skulle give afkald på mest, har en interesse i, at det fungerer, så de kan være en del af regeringen.

- Ellers risikerer det at blive helt irrelevant som parti, siger Tuastad til det svenske nyhedsbureau TT.

Han tror, at det bliver Venstre, som får ansvar for miljøsager, mens Fremskrittspartiet og Høyre stadig vil sætte sig på sager om indvandring.

Og det kan sagtens komme til at knage, for de to gruppers vælgere er meget uenige i modpartens synspunkter på disse to områder, påpeger Taustad.

/ritzau/