NØRRESUNDBY: - Jeg er glad for at se så mange her, indledte rådmand Hans Henrik Henriksen (S) i sin velkomsttale til de fremmødte til borgermødet torsdag aften på rådmandens forvaltning i by- og landskabsforvaltningen på Stigsborg Brygge i Nørresundby.

Og der kom mange. Cirka 350 borgere mødte op, og der måtte bæres flere stole frem til de mange borgere.

Anledningen var den senere tids debat om nye almene boligområder i Nørresundby. Borgere i området har protesteret kraftigt imod planerne.

Det er nemlig planen at bygge 55 boliger ved Jørgen Berthelsens Vej tæt på Løvvangen og 55 boliger på Gl. Kongevej tæt på Engparken i Nr. Uttrup.

Aalborg Kommune har fået 26 millioner kroner fra en statslig flygtningepulje til boligbyggeri.

Politikerne har i første omgang lyttet til borgerne og halveret fra fire til to boligområder i Nørresundby.

- Vi har lagt boligområderne for tæt, og vi har ikke lyttet ordentligt. Derfor er vi her, sagde Hans Henrik Henriksen og tilføjede, at han gerne ville mane en holdning til jorden om, at det var taktik, da politikerne blev enige om at fjerne to af boligområderne i Nørresundby. Altså at det skulle være planlagt på forhånd, så borgerne i Nørresundby blev glade.

Anette Valentin fra Nørresundby Samråd fik ordet som talsmand for borgere i Nørresundby.

- Den tro har vi naturligt haft, da det hele har været så lukket omkring det her, sagde hun og fik mange klapsalver, da hun tilføjede:

- Det er en ommer.

En anden opfattelse, rådmand Hans Henrik Henriksen gerne ville have ændret hos borgerne, var opfattelsen af, at det hovedsagligt er flygtninge og indvandrere, der skal bo i boligerne.

- Det er der ikke tale om, sagde han, men det troede forsamlingen heller ikke helt på.

Henrik Jürgensen, Klokkelyngen i Nr. Uttrup, spurgte, om kommunen ville fylde op med indvandrere og flygtninge, hvis man ikke kunne leje boligerne ud.

Rådmand Mai-Britt Iversen sagde, at mange forskellige mennesker kom til at bo i boligerne.

- Vi vil bruge vores almindelige anvisningsret op til 25 procent, og folk kommer ellers på den almindelige venteliste.

På spørgsmålet om, rådmand Hans Henrik Henriksen ville tage de to sidste boligområder af bordet i Nørresundby, sagde han:

- Vi lytter, og der kan godt være noget, vi skal have med hjem og have kigget på igen.