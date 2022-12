Borgermøde om nyt autismecenter: Opbakning fra borgere til nye planer i byens nedlagte plejehjem

FLAUENSKJOLD:Nu kommer der igen liv i det nedlagte plejehjem Aldersro i Flauenskjold. Det er netop blevet overtaget af Spira Autismecenter, der vil indrette bosted for 20 borgere med autisme. Dermed kommer der op mod 100 nye arbejdspladser til byen.

For at give borgerne i Flauenskjold et indtryk af, hvad der kommer til at ske, havde folkene bag projektet i tirsdags inviteret til borgermøde i Flauenskjold Hallen, og ikke uventet mødte mange interesserede op for at høre om det nye, der skal ske på Aldersro.

- Det er meget nyt det her. De sidste brikker er netop faldet på plads, så vi nu har kunnet købe bygningen af kommunen. Projektet er nu en realitet, og så er det rimeligt, at vi fortæller byens borgere, hvem vi er, og hvad det er for nogle borgere, der kommer til at bo i byen, sagde Pia Jennet inden mødet.

Hun er direktør i Spira Autismecenter, der i dag driver et botilbud på Sjælland med 14 borgere samt et lille bosted ved Voersaa med to drenge på 15.

- Vi har haft stor efterspørgsel på pladser og har faktisk en venteliste, så vi har i længere tid været på udkig efter et nedlagt plejecenter. Det fandt vi i Flauenskjold, fortalte hun, mens borgerne strømmede ind til mødet.

Da der var skaffet ekstra stole, gav Pia Jennet en grundig beskrivelse af, hvilke borgere det drejer sig om.

- De er alle diagnosticeret som autister. Nogle har intet sprog, er lidt bange for andre mennesker og usikre, så de vil ikke fare rundt i byen på egen hånd. De er usikre på verden, og de har brug for struktur og forudsigelighed. De skal vide, hvad de skal nu, og hvad de skal bagefter. De vil aldrig fare ud i det ukendte. De er trætte, når klokken bliver 20, så det er ikke høj musik og fester i weekenden, I kommer til at opleve.

- Vore beboere har ofte brug for noget andet end det, man tilbyder i det offentlige system. Vi er gode til at skabe tryghed for de mennesker, der har så meget brug for struktur og forudsigelighed. De er så dårlige, at de nok aldrig kommer til at bo for sig selv. De vil have brug for støtte hele livet.

Mange nye arbejdspladser

Pia Jennet fortalte også, at der skal ansættes mange mennesker. Der skal bruges fire medarbejdere for hver beboer, og da der efter planen kommer 20 borgere, bliver der brug for i nærheden af 100 arbejdspladser.

- Der bliver brug for forskellige faggrupper, og vi vil komme til at rekruttere medarbejdere løbende i et tempo, så vi kan være helt sikre på, at vi har fagligheden på plads, inden vi indskriver en borger. Vi satser på at indskrive seks-syv stykker næste år, fortalte Pia Jennet, der forventer, at den første beboer kan rykke ind til februar.

Inden da er der meget, der skal nås. Der skal etableres køkken, for planen er, at der skal laves mad hver dag fra bunden. Der skal dufte af mad. Der skal også kigges på brandsikring, der skal males og meget mere.

Samarbejde med lokalsamfundet

- Vi vil naturligvis handle hos købmanden, bruge de lokale håndværkere, benytte hallen og i det hele taget bruge byen, sagde hun.

Borgmester Mikael Klitgaard deltog også i mødet og roste initiativet.

- Det er godt for byen. Jeg kan mærke, at I brænder for det her, og det har været en fornøjelse at arbejde sammen med jer. Det er dejligt, at der kommer liv i det gamle plejehjem. Bygningen har længe set træls ud, sagde borgmesteren, og gav videre udtryk for, at han så frem til et godt samarbejde med den nye institution.

Mødet varede en times tid, men flere blev siddende og hyggede sig i smågrupper. Stemningen var god, og ingen gav udtryk for kritik af projektet. Tværtimod.

- Jeg kan ikke se problemer i det her. Det er dejligt med liv i byen, og vi har fået en grundig orientering, så for mig at se er der overhovedet ingen grund til bekymringer. De skal være velkomne, sagde en af deltagerne, Anne Mette Kousholt.

Samme holdning gav Danny Rosenkilde udtryk for.

- Det er vigtigt for en by også af vores størrelse, at vi får nye arbejdspladser, og at vi viser udadtil, at der sker noget. Jeg ved, mange er skeptiske, når der sker nye ting, og især når det er noget som det her, men jeg er helt sikker på, at vi ikke har noget at frygte. Vi skal bare være glade for nye arbejdspladser. Det er dejligt, sagde han.

Den opfattelse delte han med de øvrige fremmødte.