HJØRRING: Hvis noget fremmer politikerleden, så er det det her.

Hjørrings socialdemokratiske borgmester Arne Boelt er klar i mælet.

Han skælder ud på landspolitikerne, selvom et sikkert byrådsflertal på 25 stemte en løn- og vederlagsforhøjelse til politikerne selv igennem i onsdag aften.

Lønforhøjelsen er i orden. Men det er skandaløst, at vi selv skal sige ja eller nej og bruge af vores egne kommunalpenge til det, siger han til DR Nordjylland:

- Det er uværdigt, og jeg vil opfordre regeringen og folketinget til hurtigst muligt at lave en DUT-kompensation på det her, så vi kan få politikerleden gravet ned under jorden.

Ved at henvise til DUT-penge, mener Arne Boelt, at staten skal betale kommunalpolitikernes lønforhøjelse og sørge for, at den bliver foldet ens ud, så kommunalpolitikerne ikke skal fastsætte deres egen løn.

Det bør nemlig ikke være en lokal afgørelse, mener han.

- Folketinget skal træffe beslutninger om, hvad vi skal have i løn, og hvis ikke de kan finde ud af det, så har vi ikke ret meget at bruge dem til, siger Arne Boelt.

I aftes vedtog også byrådet i Frederikshavn, at vederlagene for politikerne skal hæves.