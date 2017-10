R-borgmester betaler penge tilbage for leje af rådhushal

Københavns beskæftigelses- og integrationsborgmester, Anna Mee Allerslev (R), betaler 65.000 kroner tilbage for leje af rådhushal til bryllupsreception.

Det oplyser hun til Ritzau.

Anna Mee Allerslev lånte hallen på Københavns Rådhus i august, hvor hun holdt en privat bryllupsreception. Lokalet fik hun stillet til rådighed kvit og frit.

- Jeg betaler for den leje, som eksterne skulle betale, hvis de skulle låne et lokale på rådhuset. Jeg har lyttet til dem, der har kritiseret, at jeg har lånt lokalet på rådhuset.

- Jeg er enig i kritikken. Jeg synes heller ikke, det er rimeligt, at politikere har muligheder, som andre mennesker ikke har, siger borgmesteren.

Hun vil ikke blande sig i, om andre politikere på rådhuset, som har gjort brug af ordningen, skal betale tilbage.

- Det vil jeg ikke blande mig i. Det her handler om, hvilken politiker og person jeg vil være, og hvordan jeg ser på min sag, siger hun.

Hun afviser, at timingen skyldes kommunalvalget til november.

- Nej, fordi det handler om, hvad jeg selv synes er rigtigt.

- Jeg er ikke herre over, hvad folk synes, eller hvad de stemmer, og jeg kan ikke skrive historien om, siger hun.

Flere eksperter kritiserede i september, at hun kunne låne hallen gratis. Det er dog først nu, at hun melder ud, at hun vil betale beløbet tilbage for lejen af hallen.

Lånet var muligt, fordi gruppeformændene i kommunens borgerrepræsentation har aftalt en administrativ praksis, der tillader folkevalgte at benytte Rådhushallen til bryllupper.

På spørgsmålet, om hun vil arbejde for at ændre reglerne, når nu hun betaler tilbage, svarer hun:

- Jeg har rimelig hurtigt i processen sagt, at hvis reglerne kommer til diskussion, så er det min holdning, at alle medarbejdere skal have den samme mulighed på alle Københavns arbejdspladser, siger hun.

Dengang hun lånte lokalet, fik hun ikke "besked om, at det var skattepligtigt". Hun har tidligere sagt, at hun selvfølgelig vil betale den retmæssige skat af lejen, men siger nu, at det er uaktuelt.

/ritzau/