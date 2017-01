FREDERIKSHAVN: 3. februar kan alle, der har lyst til at sige tillykke med de 50 år til borgmester Birgit S. Hansen, lægge vejen forbi Knivholts Østre Lade.

Hun fylder år søndag 29. januar, og markerer den runde fødselsdag fredagen efter fra 13-16.

- Jeg har lyst til at holde et åbent hus-arrangement, hvor alle - og jeg mener alle - er velkommen. Knivholt er et dejligt sted. Vi kan få varme på i laden, så den har jeg lejet. Og nu er jeg spændt på, hvor mange jeg skal købe ind til.

Birgit Hansen betaler nemlig selv fødselsdagen, for - som hun siger:

- Det er ikke skatteborgerne, der skal betale for min fødselsdag. I Frederikshavn Kommune er der heller ikke tradition for, at andre end én selv, betaler ens runde fødselsdag.

Når borgmester Birgit Hansen gerne vil invitere til Åbent Hus, handlet det om, at hun selv bliver inviteret til alle mulige forskellige arrangementer, og nu synes hun, hun skylder en masse mennesker en invitation.

- Jeg håber, at rigtig mange af dem, jeg har mødt i mit arbejde som borgmester, føler, at de også er inviteret til min fødselsdagsreception og at de møder op, hvis de har lyst.

