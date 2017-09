Borgmester forventer letbanen på skinnerne snarest

AARHUS: Der var lagt op til en stor åbningsfest ved Dokk1 i Aarhus, i forbindelse med at den nye letbane skulle på sin første køretur lørdag klokken 11.30.

Men problemer med sikkerheden har i sidste øjeblik fået Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til at afvise at godkende Aarhus Letbane. Åbningsfesten er derfor blevet aflyst i ellevte time.

Det skuffer Jacob Bundsgaards (S), borgmester i Aarhus. Han havde en klar forventning om, at Aarhus Letbane var klar til at køre lørdag.

- Jeg er naturligvis dybt skuffet over, at uenigheder mellem Trafikstyrelsen og Aarhus Letbane har ført til, at letbanen ikke kan åbne som planlagt, udtaler Jacob Bundsgaard i en skriftelig kommentar.

Sikkerheden fremstår ifølge styrelsen både tynd, ufærdig og usammenhængende.

- Det var mine klare forventning, at alt ville være godkendt til indvielsen, så derfor er det meget skuffende at konstatere, at Aarhus Letbane og Trafikstyrelsen ikke er kommet til enighed om procedurerne, siger borgmesteren.

- Jeg forventer nu, at arbejdet med at få godkendelserne bragt i orden sker hurtigst muligt.

Aarhus Letbanes direktion mødes lørdag formiddag for at diskutere, hvad der skal ske fremover, for at letbanen kan komme ud at køre.

Trafikstyrelsen har afvist godkendelsen af letbanen af to årsager.

Dels afviser styrelsen en uvildig bisidders vurdering af, at Aarhus Letbane lever op til kravene om fremtidig vedligehold. Aarhus Letbane kan derfor ikke godkendes som forvalter af Letbanen.

Dels er Trafikstyrelsen ikke tilfreds med dokumentationen af det sikkerhedsarbejde, som letbanens operatør, Keolis, har udført.

Ritzau har forsøgt at få en kommentar fra Keolis, som lørdag formiddag ikke har nogen kommentarer til sagen.

/ritzau/