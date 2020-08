Borgmester i Aarhus overvejer festuge-aflysning

KØBENHAVN:Borgmester i Aarhus Jacob Bundsgaard (S) vil genoverveje sin beslutning om at holde fast i afholdelsen af Aarhus Festuge.

Det siger han til Århus Stiftstidende.

Borgmesteren afviste ellers tidligere over for Jyllands-Posten, at en aflysning af den store byfest kunne komme på tale. Han fastslog dog ved samme lejlighed, at der kunne blive tale om at lukke arrangementer ned.

Nu lægger aarhusborgmesteren op til, at der skal tages en beslutning på mandag.

- Der er indkaldt til bestyrelsesmøde i festugen på mandag, og her vil vi træffe den endelige beslutning om, hvad vi gør og eventuelt i hvilket omfang.

- Konklusionen vil meget bero på en sundhedsfaglig vurdering, og på de signaler, vi får fra Christiansborg, siger Jacob Bundsgaard, der også er formand for festugens bestyrelse, til Århus Stiftstidende.

Forslaget om at aflyse festugen kom i første omgang fra rådmand for børn og unge Thomas Medom. Ifølge TV2 Østjylland bad han tirsdag sine kolleger i byrådet om at aflyse begivenheden på grund af de stigende smittetal i byen og resten af Østjylland.

Den holdning fandt opbakning hos tidligere direktør for Statens Serum Institut (SSI) Nils Strandberg Pedersen og Rune Hartmann, som forsker i virussygdomme ved Aarhus Universitet.

Ifølge TV2 Østjylland anbefaler begge en kontant aflysning af begivenheden.

Aarhus har i de seneste par uger været genstand for en opblussen i covid-19-smitte, der har medført genindførsel af besøgsrestriktioner på plejehjem og sociale botilbud.

Der er også blevet indført et krav om, at borgere skal bære mundbind, når de rejser med offentlig transport.

En række kommuner i Region Midtjylland er ramt af en opblussen i smitte med covid-19.

Således er Silkeborg, Odder, Horsens, Skanderborg og Favrskov også underlagt kravet om mundbind i den offentlige transport.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) udtalte tirsdag, at flere af kommunernes smittespredning giver anledning til bekymring.

/ritzau/