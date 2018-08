Borgmester i L.A. vil måske udfordre Trump i 2020

Borgmesteren i Los Angeles, demokraten Eric Garcetti, som overvejer at stille op ved det amerikanske præsidentvalg i 2020, siger, at præsident Donald Trump "gør mange racistiske ting" for at splitte nationen, mens han ikke leverer, når det gælder sundhedsreform og andre valgløfter.

Eric Garcetti har allerede besøgt delstaterne Iowa og New Hampshire, der spiller en særlig rolle ved præsidentvalg.

I et interview med nyhedsbureauet Associated Press (AP) siger Garcetti, at han formentligt i marts næste år melder ud, hvorvidt han stiller op ved præsidentvalget om godt to år.

- For at slå Trump i 2020 må Det Demokratiske Parti vise, hvordan Trump ikke holder sit ord, siger Garcetti.

Han henviser til præsidentens løfter om en sundhedsreform, der skulle være bedre end forgængeren Barack Obamas model.

- Vi må gøre det klart, at der ikke er tale om en stærk mand, men om en ømskindet og ineffektiv person, som har et par gode pointer, men som intet udfører. Resten af tiden splitter han os og forsøger at fratage os noget, siger han.

Ifølge Garcetti, som har været borgmester i to perioder i L.A., så er racisme "noget som er til stede i alle mennesker".

- Men Trump synes at have det fint med sin racisme, og han giver udtryk for den. Og ikke blot race, men også indvandringsstatus og geografi. Han ønsker at splitte os ved hjælp af disse kategorier - at pege fingre, siger Garcetti.

Han kalder ikke Trump for racist, men han siger, at præsidenten "helt klart gør mange racistiske ting."

Californien er stærkt demokratisk, og ud over Carcetti er der megen fokus på delstatens senator Kamala Harris som en mulig kvindelig demokratisk kandidat om to år.

Garcetti er blevet meget rost for, at han som borgmester har fået OL til Los Angeles i 2028, efter at han først var med til at give indrømmelser til Frankrig, så det rivaliserende Paris fik værtskabet for OL i 2024.