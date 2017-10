Borgmester i ny sag: Hjalp privat ven med byggeprojekt

KØBENHAVN: Beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev (R) har brugt sin borgmestertitel til at bede en embedsmand om at hjælpe Øens Murerfirma, hvis indehaver Jan Elving er borgmesterens private ven.

Det skriver BT onsdag.

I en mail sendt 14. oktober 2016 beder hun en direktør i Teknik- og Miljøforvaltningen om at hjælpe med at give en tilladelse i en stor byggesag, som Øens Murerfirma og koncertarrangøren Tap1 havde liggende til sagsbehandling i forbindelse med et projekt på Øens Murerfirmas grund i Kløverparken i København.

Samtidig kan BT fortælle, at Anna Mee Allerslev i 2015 stillede 45 spørgsmål til Borgerrepræsentationen om mulighederne for at forbedre rammebetingelserne for industrigrunden Kløverparken på Amager i København. Her ejer Jan Elvings murerfirma en 60.000 m2 stor matrikel, som er købt for 150 mio. kroner.

BT har også tidligere kunne fortælle, hvordan Allerslev til sin 30 års fødselsdag lånte et festlokale af Jan Elving uden at betale for det.

Da Jan Elving er samarbejdspartner med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen kritiserede eksperter lånet for at være en gave i strid med forvaltningsreglerne. Det var i den forbindelse, at såvel Anna Mee Allerslev som Jan Elving over for BT understregede, at de er private venner.

Borgernes tillid på prøve

Ifølge Steen Rønsholdt, der er professor emeritus i forvaltningsret fra Københavns Universitet, sætter borgmesterens indblanding i byggesagen borgernes tillid til kommunens forvaltning på prøve.

"Sagen kan give et indtryk af nepotisme. Det kan se ud som om, hun forsøger at bruge sin position som borgmester i kommunen til at fremme en sag for en privat ven. Så med en juridisk betegnelse kan det ligne et forsøg på at øve usaglig interessepåvirkning på en sag," forklarer Steen Rønsholdt til avisen.

Omdrejningspunktet for byggesagen er et samarbejde mellem Jan Elving og koncertarrangørerne Tap1 om sammen at bygge fabrikshallerne - som ligger på Øens Murerfirmas matrikel og er ejet af samme firma - om til et spillested.

Men Jan Elving og Tap1 manglede i oktober sidste år en tilladelse fra Teknik- og Miljøforvaltningen til at gå i gang, og derfor skrev Anna Mee Allerslev 14. oktober 2016 til Teknik- og Miljøforvaltningens direktør:

"Jeg kan forstå på Tap1 og Øens, at de afventer svar fra jer på deres byggesag.

De søgte i juni. Men har desværre ikke fået svar til trods for, at dine gode folk har forsikret dem om, at deres sag burde være uproblematisk," skrev Anna Mee Allerslev til direktør Torben Gleesborg i mailen, som BT er i besiddelse af.

Hun fortsatte:

Vigtig byggesag

"Udover, at den konkrete byggesag er vigtig nu og her, har byggesagen forsinket selve deres ansøgning om et nyt plangrundlag for Kløverparken, der skal muliggøre, at Tap 1 kan drive kulturbegivenhed og virksomhed der. De er ved at gå konkurs, så det haster med byggesagen, så de kan komme videre med selve ansøgningen om plangrundlaget. Skal jeg bede om en officiel status, eller kan du hjælpe dem med deres sag, så de kan komme videre?" skrev Anna Mee Allerslev.

Fire dage senere gav forvaltningen byggetilladelse til at ombygge Jan Elvings lagerhal.

Anna Mee Allerslev afviser, at der skulle være noget problematisk i hendes henvendelse.

"Jeg spurgte, hvordan sagen skred frem. Og hvordan den rigtige proces var, fordi Tap 1 var ved at gå konkurs. Det handler om, at Radikale har gjort alt hvad vi kunne for at redde en rigtig god kulturinstitution.Det har ikke noget at gøre med Øens Murerfirma", siger borgmesteren til BT og påpeger desuden, at Tap 1 har fået støtte fra en budgetaftale, som et flertal uden Radikale Venstre aftalte.

Sagen om de 45 spørgsmål til Borgerrepræsentationen går tilbage til dagene før vedtagelsen af ’Kommuneplan 2015’ i december 2015. Her viste Anna Mee Allerslev stor interesse for området Kløverparken - hvor Øens Murerfirma ejer den 60.000 m2 store matrikel og i øvrigt har sit hovedsæde - og stiller 45 spørgsmål. Her spørger hun med stor detaljeringsgrad ind til grundejernes muligheder for bygge bolig og erhverv.

Usædvanligt mange spørgsmål

Esben Munk Sørensen, der er landinspektør og forsker ved Institut for Planlægning ved Aalborg Universitet, har læst de mange spørgsmål, som Anna Mee Allerslev stiller.

- Det forekommer usædvanligt at en borgmester går så meget ind i en enkelt sag for at pleje interesser for en person i hendes eget personlige netværk. Specielt med tanke på, at det ligger uden for borgmesterens eget forvaltningsområde, siger Esben Munk Sørensen til avisen.

Anna Mee Allerslev afviser, at hendes interesse for Kløverparken har noget at gøre med, at hendes ven ejer 60.000 kvadratmeter af grunden.

- Der er tre gode ejere ude på den store matrikel. Fodboldfabrikken, Skanska - som brænder for at bygge boliger, det er derfor boligspørgsmålet optræder - og så er der Øens Murerfirma, som gerne vil fremme kultur. Alt det, der er ude på den grund, boliger, grøn byudvikling og kultur er summen af det, som Radikale vil, skriver hun til BT.

Jan Elving er ikke vendt tilbage på BT’s henvendelse.