Borgmester: - Jeg synes ikke, der skal opføres boliger på det grønne område

AARS/LØGSTØR: - Min personlige holdning er, at området skal forblive grøn kile - og ikke bebygges.

Sådan lød det fra borgmester Per Bach Laursen (V), da han torsdag modtog 128 protestunderskrifter - samlet ind i hos 92 husstande i området Elmevænget, Hasselvænget og Vestervang i Løgstør.

Underskrifterne er en protest mod at et lille grønt område ved siden af de nuværende fodboldbaner i byen inddrages til udsigtsgrunde.

Den idé på kommunen har fået beboerne i området til at reagere kraftigt. Primært fordi de er bange for at miste det rekreative område, men også fordi de frygter at miste deres fjordudsigt over Løgstør Bredning.

- Tak, det er den første underskriftsindsamling, jeg har modtaget, siden jeg blev borgmester, sagde Per Bach Laursen, da han stod overfor Jens Erik Laustsen, som har stået i spidsen for indsamlingen.

Jens Erik Laustsen lagde ikke skjul på, at det er magtpåliggende for borgerne at få hevet området ud af planlægningen for Løgstør på et så tidligt stadie som overhovedet muligt.

Derfor har de valgt at gøre indsigelse i forbindelse med en udviklingsplanen, der er til høring i disse uger.

- Området skal tages ud af planerne nu, sagde han henvendt til borgmesteren i rådhusets foyer, hvor kommunens førstemand tog imod.

- Der blev ikke lyttet til os, da vi gjorde indsigelse i forbindelse med kommuneplanen. Nu må I gøre det i forbindelse med udviklingsplanen, sagde han.

Per Bach Laursen er enig i, at området ikke skal bebygges - og han gjorde samtidig opmærksom på, at området har fået sin egen særskilte betegnelse i udviklingsplanen. Netop for at det skal være lettere at gøre indsigelse.

Per Bach Laursen lægger ikke skjul på, at 128 underskrifter fra bekymrede borgere gør kæmpe indtryk.

- Jamen, det er da klart, at det har stor betydning, når en flok borgere gør sig umage med underskriftindsamling, lød det fra Per Bach Laursen.

Jens Erik Laustsen gik fra mødet med borgmesteren med en god fornemmelse i maven.

- Jeg er glad for, at Per Bach Laursen lyttede til vores argumenter - og naturligvis hæftede jeg mig rigtig meget ved, at han selv er af den opfattelse, at det lille område skal pilles ud som fremtidigt boligområde og bevares som et grønt område.

- Per Bach Laursens holdning til sagen betyder meget for os, lød det fra Jens Erik Laustsen.

Han har sammen med de øvrige beboere i området den opfattelse, at der er masser af andre attraktive udsigtsgrunde i Løgstør til salg.

- I fremtiden kommer endnu flere. Ved siden af ligger de nuværende boldbaner. Planen er jo, at boldbanerne skal flyttes til Lanterne-området. På det nuværende boldbaneområde kan der så til gengæld laves 47 dejlige udsigtsgrunde, som ikke kommer til at genere nogen som helst.

- Vi synes kommunen i stedet skal satse på at få solgt dem. Desuden er der også en række private grunde til salg, som ligger med attraktiv fjordudsigt ikke langt derfra, siger Jens Erik Laustsen.