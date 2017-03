HORNUM: Hornum fik onsdag en ny maskot, der skal promovere byen.

Afsløringen foregik på Hornum Skole, hvor alle elever i silende regn var samlet i skolegården for at kigge nærmere på maskotten, der har fået navnet "Bølle Bob" - opkaldt efter byens berømte ballademager, der i slutningen af 70’erne gjorde Hornum landskendt. Maskotten skal bruges til markedsføring af Hornum, der i disse år har sat en række ting i værk, som på en eller anden måde har relation til Bølle-Bob.

Borgmester Knud Kristensen, der selv bor i Hornum, havde sagt ja til at trække i Bølle Bob-maskot-kostumet som den første og stille sig foran byens børn i skolegården.

Men kostumet er nu ikke blot tiltænkt borgmesteren. Meningen er, at alle i hele byen skal kunne benytte det. Alle dem som har lyst til at få sat spot på aktiviteterne ved at bruge maskotten i synliggørelsen er velkomne til at kontakte borgerforeningen, som i første omgang opbevarer maskotten.