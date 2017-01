MORS: Morsø Kommunes borgmester, Hans Ejner Bertelsen (V), har lagt jord til den 140 meter høje vindmølle, der i særlig grad generer ægteparret Grethe og Benne Johansen på Hedevej mellem Rakkeby og Outrup.

Hans Ejner Bertelsen solgte i 2013 en udstykket parcel fra landbrugsjord, han ejer på Ejstrupmark vest for Sønder Herreds Plantage til det dengang kommunalt/private selskab Morsoe Wind A/S.

- Jeg solgte en grund til den pris, der var gældende for de øvrige lodsejere i projektet. Det mener jeg ikke, at man kan klandre mig for. Handelen var for længst afsluttet, da jeg indtrådte i bestyrelsen, siger Hans Ejner Bertelsen.

Borgmesteren fik 2,5 mio. kr. for sine 1757 kvadratmeter. Det svarer til en pris på 14,2 mio. kr. per hektar.